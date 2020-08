Beeldhouwer Hans Rikken exposeert in de Der Aa-Kerk

Hans Rikken staat met zijn tentoonstelling ”Weet de zon van de schaduw” in de Der Aa-kerk bij de Vismarkt. Met installaties en kleinere beelden siert de tentoonstelling de kerk tot en met zondag.

Menig kunstliefhebber kan in de Der Aa-kerk de tentoonstelling van beeldhouwer Hans Rikken komen bezoeken tot en met zondag. De tentoonstelling is een overzicht van zijn werk.

Hans Rikken is blij dat het eindelijk zo ver is, hij heeft twee jaar toegewerkt naar deze expositie en speciaal daarvoor heeft hij een beeld gemaakt die centraal staat in de tentoonstelling. “Het is ruim, zo mooi licht. Ik heb speciaal voor deze plek een beeld gebouwd. Daar heb ik anderhalf jaar over gedaan. Eerst heb ik een halfjaar gewerkt aan het schetsontwerp, op basis van een vogel, de black heron”.