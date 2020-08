Barbecue en meet-and-greet met Bert Visscher voor ‘Vrienden van de Mikkelhorst’

Nieuwe donateurs van stichting Vrienden van de Mikkelhorst konden maandag genieten van hun prijzen, waaronder een barbecue en een meet-and-greet met cabaretier Bert Visscher.

Vorig jaar werden de prijzen al verloot, maar door de coronacrisis vonden de activiteiten maandag pas plaats.

”Toen dachten we: Laten we dan ook maar iets verzinnen wat mensen ook leuk vinden”, vertelt Hent Hamming, voorzitter van de stichting. “Niet iedereen kan zo dichtbij Bert komen. Dat is toch even iets anders dan een simpel bezoekje.”

Ook Bert Visscher was blij met de dag: ”Het is hartstikke leuk, appelgebakje erbij en een kopje koffie. Met mensen die ik helemaal niet ken en daar een beetje mee babbelen, dat is altijd gezellig. Vooral hier natuurlijk, lekker buiten, zonnetje, niks aan ’t handje.”