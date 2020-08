BaanBorrel Terrasdate voor werkzoekenden in de horeca

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Door de uitbreiding van de terrassen op de Grote Markt en de Vismarkt zijn horeca-ondernemers op zoek naar personeel. Dat gebeurt onder meer met een BaanBorrel Terrasdate op maandag 10 augustus.

De organisatie is in handen van Werk in Zicht. Dat is het samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. Het evenement vindt plaats op het terras van café De Drie Gezusters, van 9:00 uur tot 12:00 uur en is bedoeld voor werkzoekenden met een warm hart voor de horeca.

Omdat het bij werken in de horeca vooral draait om arbeidsethos, competenties en persoonlijkheid, wordt er tijdens de Terrasdate niet gewerkt met sollicitatiebrieven of formele procedures. Werkzoekenden met ervaring in de horeca maken op een laagdrempelige manier kennis met ondernemers. Tijdens een gesprek van tien minuten kijken de partijen of er een match is. Daarna kunnen gelijk vervolgafspraken worden gemaakt.