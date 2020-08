Avondvliegen met straaljagers

nieuws

Foto: Ministerie van Defensie - http://www.defensie.nl/onderwerpen/nuclear-security-summit-2014/inhoud/bijdrage-defensie, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32481716

Tot en met aanstaande donderdag vinden er in het Noorden van het land avondvluchten met jachtvliegtuigen plaats. De oefeningen duren tot uiterlijk 23.00 uur.

Het trainen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers en grondpersoneel optimaal voor te bereiden op hun QRA-taak. Voor de QRA, Quick Reaction Alert, staan 24 uur per dag, zeven dagen in de week, twee straaljagers klaar die ingezet worden voor het beschermen van het Nederlandse, Belgische en Luxemburgse luchtruim. Bij vluchten in het donker maken de vliegers gebruik van geavanceerde nachtzichtapparatuur. Het vliegen met deze zogenaamde Night Vision Goggles, NVG, vergt de nodige training. Daar wordt deze dagen op geoefend.

Het vliegen bij duisternis is het tweede deel van een oefening die op 17 augustus begon. Vorige week werd een deel van de stad nog opgeschrikt door twee straaljagers die laag over de stad vlogen. Verschillende mensen lieten op social media weten dat ze flink geschrokken waren. Of er tijdens het avondvliegen ook over Stad wordt gevlogen kan niet gezegd worden.