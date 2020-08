Auto’s komen met elkaar in botsing op A28 nabij Haren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de A28 nabij Haren zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur ter hoogte van de Witte Molen. “Het ongeluk is gebeurd op de rijbaan Assen richting Groningen”, vertelt Ten Cate. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve de politie en een ambulance werd ook de Harense brandweer opgeroepen omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. Korte tijd later werd de brandweer echter teruggeroepen.

“Eén van de auto’s heeft behoorlijk wat schade opgelopen. Ik zie dat de achterbumper van het voertuig los hangt en ook een wiel staat scheef.” Volgens Ten Cate hoefde geen van de betrokken bestuurders naar het ziekenhuis gebracht te worden. Wel werden beide auto’s weggesleept door een bergingsbedrijf. “Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de hulpverleners.” Het overige verkeer ondervond enige hinder. De politie doet onderzoek naar de toedracht.