Automobilist rijdt kat aan op Paterswoldseweg

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Paterswoldseweg heeft een automobilist een kat aangereden. Dat meldt incidentfotograaf Mike Weening.

De aanrijding vond plaats rond 22.25 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Het gebeurde ter hoogte van de afslag naar de Muntinglaan. Politieagenten zijn ter plaatse gekomen maar al snel was duidelijk dat er voor hen niet zoveel te doen was. De kat heeft de aanrijding niet overleefd. De Dierenambulance is ingeschakeld om het dier op te halen.”

Door de betrokken partijen zijn verschillende papieren ingevuld.