Automobilist gewond bij botsing tegen afvalcontainer

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagochtend op het Bernoulliplein is de bestuurder van een personenauto gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 09.40 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “De bestuurder is op één of andere manier de macht over het stuur kwijtgeraakt en vervolgens tegen een ondergrondse afvalcontainer gebotst.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De bestuurder is door een verpleegkundige van de ambulancedienst nagekeken. Na stabilisatie is hij met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.