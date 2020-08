Auto trekt oliespoor van honderden meters door Corpus

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Milieudienst van de gemeente Groningen moest donderdagavond in actie komen in de wijk Corpus den Hoorn vanwege een auto die olie had gelekt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het voorval gebeurde rond 20.30 uur. “Ter hoogte van de kruising Laan Corpus den Hoorn met de Paterswoldseweg is het mis gegaan”, vertelt Ten Cate. “Door onbekende oorzaak is een personenauto daar olie gaan lekken. De bestuurder is nietsvermoedend verder gereden via de Laan Corpus den Hoorn via de Boerhaavelaan naar de Semmelweisstraat. Daar werd het euvel ontdekt en kwam men ook tot de ontdekking dat er een oliespoor over honderden meters was getrokken.”

De gemeente Groningen werd ingeschakeld. Met een speciaal schoonmaakmiddel hebben zij de weg gereinigd. Voor zover bekend hebben er zich geen ongelukken voorgedaan.