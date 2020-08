Auto schept fietsster op Stationsstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Stationsstraat is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur ter hoogte van de kruising met het Gedempte Zuiderdiep. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Een automobilist heeft de fietsster waarschijnlijk niet gezien waardoor een aanrijding het gevolg was. Bij de botsing kwam de fietsster ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De vrouw is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk werd de weg afgesloten. “Het verkeer ondervond flink wat hinder en werd omgeleid via de busbaan.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.