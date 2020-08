Auto raakt te water, duikers zoeken naar bestuurder

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk aan de Evert Harm Woltersweg nabij Dorkwerd is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto te water geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk werd gemeld rond 05.45 uur. “Het is gebeurd op de weg tussen Groningen en Aduard nabij Dorkwerd”, vertelt Lameris. Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur kwijt geraakt, is tegen een hekwerk gebotst en vervolgens in een sloot beland. Hulpdiensten werden massaal opgetrommeld. Behalve de politie en een ambulance werden ook de duikers van de brandweer opgeroepen.”

De duikers hebben in de sloot gezocht naar de bestuurder. “Deze werd niet aangetroffen. Een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit het water gehaald en weggesleept.” De politie doet onderzoek naar de toedracht en wie de eigenaar is van het voertuig.