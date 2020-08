“Augustus was één van de warmste ooit in Groningen gemeten”

nieuws

Foto: Johan Bosklopper

Augustus 2020 gaat de boeken in als één van de warmste augustusmaanden ooit gemeten. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis op de dag voordat de meteorologische herfst van start gaat.

“Op vliegbasis Eelde komt de gemiddelde temperatuur over de maand augustus uit op 19,7 graden Celsius”, vertelt Kamphuis. “Normaal is dat 17,5 graden. Daarmee komt augustus 2020 op de tweede plaats achter 1997. In dat jaar lag de gemiddelde temperatuur in augustus op 20,3. De oogstmaand van dit jaar is dus warmer verlopen dan die van vorig jaar, 18,4 graden, en ook warmer dan de augustus van de legendarische zomer van 2018. Toen werd het 18,0 graden.”

“Op het gebied van neerslag zijn er grote verschillen. In Eelde viel 60 millimeter. Dat is 15 millimeter minder dan de gebruikelijke 75. In de stad Groningen werd wel de 75 mm neerslag behaald, in omliggende plaatsen vaak tussen de 75 en 85. Erg nat was het in het noorden van onze provincie waar rond de 110 millimeter viel. Ook landelijk zien we die verschillen. In Noord-Brabant en Limburg, waar de grondwaterstanden nijpend zijn, viel plaatselijk amper 15 mm, terwijl op sommige plaatsen in Flevoland en Noord-Holland lokaal tot wel 170 millimeter viel.”

Ook was volgens Kamphuis de maand erg zonnig. “Het aantal zonuren ligt in onze provincie tussen de 200 en 220 uur, tegenover 185 als langjarig gemiddelde.”