Astronomen RUG ontdekken bijzonder sterrenstelsel

Een nieuw ontdekt sterrenstelsel gaat de manier waarop wetenschappers naar het heelal kijken drastisch veranderen. Astronomen van de Rijksuniversiteit Groningen en ASTRON publiceerden woensdag een onderzoek naar het Melkweg-achtige stelsel.

Het licht van het sterrenstelsel deed er twaalf miljard jaar over om ons te bereiken, maar het stelsel lijkt al volledig ontwikkeld. Dat is bijzonder, want dat betekent dat het anderhalf miljard jaar na de oerknal al gevormd was. Sterrenstelsels doen daar normaal veel langer over.

Volgens de astronomen betekent de ontdekking dat hun huidige beeld over de ontwikkeling van sterrenstelsels bijgesteld moet worden. Het resultaat laat zien dat de structuren die we in de nabije stelsels en in onze eigen Melkweg waarnemen, 12 miljard jaar geleden al op hun plek zaten”, vertelt onderzoeksleider Francesca Rizzo.