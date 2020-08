Arthur Brandt weet wie de gestolen ‘Groningse’ Van Gogh heeft

nieuws

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Volgens kunstdetective Arthur Brandt heeft hij zichzelf een ultimatum gesteld. Als de gestolen Van Gogh ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen’ van het Groninger Museum over zes weken niet terug is, onthult hij wie het schilderij heeft en wat ermee is gebeurd.

“De zesde aflevering gaat over de Van Gogh die eerder dit jaar in Laren is gestolen”, vertelt Brandt donderdag op de website van De Volkskrant. “Normaal vind je een schilderij pas na vijf of tien jaar terug. We hebben nog zes weken. Als het me niet lukt, zal ik onthullen wie het schilderij heeft, wat ermee is gebeurd en wie de diefstal heeft gepleegd. Dat beloof ik.”

Halverwege juli twitterde Brandt al foto’s van het gestolen kunstwerk, drie maanden na de roof uit het Singer-museum in Laren (30 maart). “Dat er nu foto’s opduiken waarop het schilderij te zien is, is een enorme opluchting. Het schilderij ziet er verder ook nog goed uit,” zo vertelde Brandt toen aan RTV Noord-Holland.