Arjen Robben vrijdag toch niet in actie tegen PEC Zwolle

sport

Foto: FC Groningen via Twitter (@fcgroningen)

Arjen Robben komt vrijdagavond toch niet in actie tijdens het oefenduel tussen FC Groningen en PEC Zwolle. Het plan was hij zou meedoen, maar de FC noemt geen enkel risico met hem.

Robben trainde de hele week met de groep mee, maar in overleg is besloten dat hij vrijdag niet zal spelen. Trainer Danny Buijs zegt: “Arjen heeft de afgelopen week de grenzen opgezocht en het randje aangetikt. De inspanningen hebben geleid tot wat lichte fysieke klachten in de vorm van spierpijn en stijfheid. Voor ons is dit een reden om geen enkel risico hierin te nemen.”

Het was ook op verzoek van Robben zelf om de wedstrijd te laten schieten. “Ik wil nog fitter worden, voordat ik aan wedstrijden begin. Ik heb een hele goede trainingsweek gehad, waarbij ik dingen honderd procent heb kunnen doen. Ik sta er echt heel goed voor, maar een wedstrijd spelen is toch totaal iets anders dan trainingen. Na een jaar lang niet gevoetbald te hebben, is het logisch dat je klachten krijgt.”

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zegt dat de club heeft geleerd van deze situatie. Hij laat weten voortaan alleen nog daags vóór een officiële wedstrijd uitspraken te doen over de inzetbaarheid van spelers. “Wij hebben ons laten verleiden in te gaan op de vele vragen over wanneer Arjen in actie zou komen. Dat is een fout geweest, daar balen we van en hebben we van geleerd.”

Tegen PEC Zwolle ontbreken ook Görkem Can en Patrick Joosten in de wedstrijdselectie. Alle coronatesten, die voor deze wedstrijd zijn afgenomen bij spelers en staf, zijn negatief.