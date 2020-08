Architectenbureau Vector-i ontwerpt nieuwbouw OBS De Driebond

nieuws

Het ontwerp voor de nieuwbouw van OBS De Driebond is bekend. De jury heeft uit drie inzendingen het ontwerp van het Groningse architectenbureau Vector-i gekozen.

De naam van het ontwerp is “Klein Engelbert”, want de nieuwe school wordt een dorpje voor de leerlingen. De kinderen en leerkrachten worden betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw. “Dat is, zeker ook voor onze leerlingen, een leuk, bijzonder en leerzaam traject waar we veel zin in hebben,” zegt directeur Wieke Zondervan van OBS De Driebond.

De nieuwbouw zal bestaan uit diverse huisjes die perfect aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ook is er veel aandacht besteed aan gezonde materialen, duurzaamheid en aardbevingsbestendigheid. Er wordt veel gebruik gemaakt van hout als bouwmateriaal. Het ontwerp is te zien tijdens een inloopbijeenkomst op 14 september in het MFC in Engelbert