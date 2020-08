Architectenbureau presenteert plannen voor vervanger Oosterpoort

nieuws

foto: Bob de Vries

In de foyer van de Grote Zaal van de Oosterpoort worden donderdagmiddag de resultaten getoond van een verkenning naar een nieuw muziekcentrum voor de Stad.

Team 4 Architecten voerde de verkenning uit. Tijdens de presentatie tonen zij de resultaten en impressies over een nieuw muziekcentrum op de locaties ‘Stationsgebied-Zuid’ en de Vrydemalaan.

In 2017 bepaalde de gemeente dat de huidige Oosterpoort niet toekomstbestendig te maken is. Het gebouw uit 1974 krijgt te maken met oplopende onderhoudskosten en voldoet niet aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan omvang, faciliteiten, sfeer en akoestiek.

De verwachting is dat het muziekcentrum over zo’n 10 jaar in gebruik genomen wordt.

De presentatie vindt plaats tussen 16.00 en 20.00 uur, aanmelden is verplicht en kan via deze website.