ANWB Fonds geeft 10.000 euro aan mooiste project uit Groningen

Het ANWB Fonds gaat op zoek naar het mooiste maatschappelijke project van de provincie Groningen. De winnaars in elk van de twaalf provincies krijgen ieder 10.000 euro.

Het ANWB Fonds steunt maatschappelijke projecten die burgers in hun eigen stad of regio zijn gestart of willen starten, en waarvoor geld nodig is. De initiatieven moeten een blijvende waarde hebben en een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en vrije tijd. Dit jaar worden ook projecten gehonoreerd die te maken hebben met het corona-proof maken van bijvoorbeeld musea of voertuigen.

Inschrijven om in aanmerking te komen voor de toekenning kan van 31 augustus tot 6 oktober. Stemmen op een project kan van 26 oktober tot en met 23 november, via de website anwb.nl/anwbfonds. Uiteindelijk blijft er in elke provincie een top drie aan genomineerde projecten over. De ANWB Adviescommissie kiest vervolgens de winnende projecten. In januari vindt de prijsuitreiking plaats.

Vorig jaar was de winnaar in Groningen een project in het dorp Grootegast in de gemeente Westerkwartier voor de aanleg van een dorpstuin. Vorig jaar stemden in totaal bijna 23.000 Nederlanders mee.