“Angst doet meer dan een campagne”

Angst doet meer met menselijk gedrag dan een overheidscampagne dat zegt massapsycholoog Hans van der Sande.

Premier Mark Rutte houdt morgen om zeven uur met Hugo de Jonge een persconferentie over de coronacrises. De premier maakt zich net als de GGD’s zorgen over het toenemend aantal Coronabesmettingen. Inmiddels word steeds duidelijker dat veel van die besmettingen in huiselijke kring plaatsvinden. Maar thuis is er geen toezicht en hoe krijg je de mensen zover dat ze zich aan de coronaregels houden? Het kabinet wil via campagnes het gedrag van mensen thuis beïnvloeden. Van der Sande bestudeert al heel lang het effect van allerlei overheidscampagnes.

Morgenavond om zeven uur begint de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge.