Amateurs starten voorbereiding, knappe winst Be Quick 1887

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887 avond

Hoofdklasser Be Quick 1887 trapte de voorbereiding op het nieuwe seizoen erg voortvarend af. In Assen werd zaterdagavond met 3-1 gewonnen van ACV.

ACV speelt komend seizoen een klasse hoger in de derde divisie. Wilko van der Kooi maakte voor rust twee treffers. Na de pauze wisselde Be Quick het complete elftal. ACV kwam terug tot 2-1, maar Rick Hovinga verhoogde de marge na een uur spelen weer naar twee: 3-1.

Zondagavond oefent tweedeklasser GVAV Rapiditas thuis tegen eersteklasser WVV uit Winschoten. Dinsdag speelt zaterdag eersteklasser Oranje Nassau uit tegen zondag eersteklasser Hoogezand.

Zaterdag oefenen Oranje Nassau en Be Quick 1887 tegen elkaar. Als alles mee zit wordt de Groninger “prestigewedstrijd” op het vernieuwde hoofdveld van ON op sportpark Coendersborg afgewerkt, dat net van kunstgras is voorzien.