‘Als Wunderline niet doorgaat, hoef je nooit meer bij de Duitsers aan te kloppen’

nieuws

De drie gloednieuwe Arriva-treinen op de testbaan nabij Düsseldorf. Foto: Bart Mestrom

Hoewel het doel van de Wunderline volgens gedeputeerde Fleur Gräper niet is om een trein te laten rijden, maar de regio’s te verbinden, kan projectleider Tjeerd Postma zich niet voorstellen dat zijn treinproject wordt geschrapt door de meerkosten van de zuidelijke ring. Dat laat hij maandag optekenen in het NRC.

“Echt waar, als dit niet doorgaat, hoef je nooit meer voor samenwerking bij de Duitsers aan te kloppen”, zo laat Postma weten. Volgens de voorganger van Gräper, VVD’er Mark Boumans, is het project voornamelijk een Nederlands feestje. “Duitsland moet eerst een probleem hebben. Wij hebben een ambitie.” De voorzitter van de stuurgroep is nu wel een Duitser, staatssecretaris Boris Lindner van Nedersaksen.

Dankzij de Wunderline kunnen reizigers straks in iets meer dan twee uur met de trein tussen Groningen en Bremen reizen. Maar of het geld voor het project er ook komt, is nog maar de vraag. In juli zei Fleur Gräper dat zou worden ‘gekeken’ naar het compensatiegeld voor de Zuiderzeelijn (RSP) om het tekort op de aanpak van de zuidelijke ring bij Groningen te financieren. Dit geld was onder andere bedoeld voor een trein naar Stadskanaal, de verdubbeling van de N33, en de Wunderline.