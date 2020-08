“Als niemand hem naar de training kan brengen dan moet hij stoppen met voetballen”

nieuws

Een supervrijwilliger. Dat is wat er gezocht wordt voor een voetballertje van Kids United om hem naar de training te brengen. Mocht de vrijwilliger niet gevonden worden dan moet de jongen stoppen met voetballen. “Dat zou super jammer zijn.”

Het jongetje speelt al enige tijd bij Kids United. Iedere woensdag gaat hij naar de training maar daarbij is hij afhankelijk van iemand die hem kan brengen en halen. De afgelopen tijd zorgden zijn pleegouders daarvoor maar zij krijgen het niet meer voor elkaar om dat iedere woensdag te doen. “Hoe mooi zou het zijn als wij via deze weg iemand kunnen bewegen om deze fanatieke Kids United-voetballer een handje te helpen?”, luidt de oproep die op maandagavond op Facebook gedaan wordt.

“Voetballen betekent veel voor hem”

De pleegouders hebben de afgelopen periode op verschillende manieren geprobeerd om zo’n supervrijwilliger te regelen. Maar dat valt niet mee. Mocht deze ook niet gevonden worden dan stopt de voetbalcarrière van de jongen. “En dat is het laatste wat hij wil, want voetbal betekent heel veel voor hem.”

Wat wordt er precies gezocht?

“Er wordt gezocht naar iemand die hem naar de training zou willen brengen, iemand die tijd heeft om bij de de training te zijn om hem te supporteren en na afloop misschien nog tijd heeft om een ijsje te eten of iets dergelijks. Daarna kan de terugreis weer worden ingezet. Het kost niet veel tijd, maar de dankbaarheid is meer dan enorm.”

Stel dat ik wil helpen, of meer informatie wil hebben?

“Hij moet elke woensdag trainen van 15.30 tot 16.30 uur. De jongen moet opgehaald worden in Haren, trainen in Groningen en weer terug. Wil je meer informatie dan kun je een mailtje sturen naar dit mailadres.”