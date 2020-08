‘Agressie op werkvloer neemt toe door corona’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de agressie op de werkvloer in bepaalde beroepen is toegenomen. Dat zegt vakbond CNV naar aanleiding van een groot landelijk onderzoek onder leden in de publieke sector.

Voor het onderzoek werden in totaal 1.150 leden ondervraagd. Het gaat om ambulancepersoneel, zorgmedewerkers, ov-medewerkers en personeel dat werkzaam is in gevangenissen. Ruim een derde van de leden geeft aan dat de agressie het afgelopen half jaar is toegenomen. Veertig procent zegt vaker agressief te worden benaderd, vijftien procent zegt vaker dan voorheen te maken te hebben met fysiek geweld, twee derde zegt dat mensen een korter lontje hebben.

CNV-vicevoorzitter Patrick Fey: “Het is schokkend, schrijnend en ontluisterend. Schelden, grof taalgebruik, duwen, klappen krijgen, spugen: bij veel hulpverleners komt dit vaak voor. Wij vinden dit onacceptabel.” De vakbond zegt dat werkgevers in actie moeten komen omdat anders uitstroom op de loer ligt.