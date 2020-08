Afvalcontainer in lichterlaaie bij sportterrein PKC ’83

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij het sportterrein van voetbalvereniging PKC ’83 is zaterdagavond een uitslaande brand uitgebroken in een afvalcontainer. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 21.40 uur binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit van de sectie Vinkhuizen ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een vrij grote container die in lichterlaaie staat”, vertelt Ten Cate. “De brandweer is een blussing gestart. Om het vuur onder controle te krijgen was meer hulp nodig waarop ook het schuimblusvoertuig ter plaatse werd gevraagd. Op dit voertuig zit een waterkanon waardoor er in korte tijd veel water op de vuurhaard gespoten kan worden.”

Volgens 112groningen.nl gaat het om een container waar allerlei afval in zit. Hoe het vuur kon ontstaan is onbekend. Diverse buurtbewoners kwamen een kijkje nemen bij de brand.