“Afsluiting bruggetjes sluis Stad en Lande duurt veel te lang”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

De afsluiting van de bruggetjes van de sluis Stad en Lande nabij Beijum duurt veel te lang. De fractie van GroenLinks gaat woensdag in de raadsvergadering de afsluiting aan de orde stellen.

De bruggetjes werden eind februari afgesloten naar aanleiding van een ongeluk waarbij een persoon te water raakte. Eind juli ging de verbinding weer open nadat waterschap Noorderzijlvest brugleuningen had geïnstalleerd en plastic klaphekjes had geplaatst. Door deze plastic klaphekjes moeten fietsers afstappen en lopend de brug passeren. Binnen een aantal dagen waren de klaphekjes echter vernield waarna de verbinding opnieuw afgesloten werd.

“De bruggetjes zijn voor de 15.000 inwoners van de wijk Beijum een buitengewoon handige doorsteek om lopend of met de fiets naar de winkel te gaan, de bushalte te bereiken of een ommetje te maken met de hond”, zegt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. Leemhuis wil van het college weten of zij een afsluiting van zeven maanden ook lang vinden voor het plaatjes van klaphekjes, of er overleg is met het waterschap over dit onderwerp en of het college het belang van de verbinding ziet die nu niet bruikbaar is.