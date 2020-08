“Afgelopen dagen 34 nieuwe besmettingen, waarvan 15 jonger dan 30 jaar”

nieuws

In de provincie Groningen zijn de afgelopen week 34 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Van deze 34 zijn er vijftien personen die jonger zijn dan 30 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de GGD.

In totaal zijn er sinds de uitbraak van het coronavirus 417 mensen positief getest in onze provincie. De afgelopen week zijn er 34 nieuwe gevallen bijgekomen. “Vijftien van hen zijn in de leeftijd van 15 tot 30 jaar”, laat de GGD weten. “Bij twaalf van deze personen was sprake van terugkeer uit het buitenland, zeventien waren in nauw contact geweest met een persoon met corona in Nederland of in het buitenland. Bij de overige personen is de bron onbekend.”

Aantal positieve besmettingen in de provincie Groningen. Bron: GGD Groningen

Forse toename

De 34 nieuwe gevallen betekent een forse toename van het aantal besmettingsgevallen. In de periode van 3 juni tot en met 21 juli kwamen er wekelijks een aantal bij. Tussen 17 en 30 juni werden er helemaal geen nieuwe gevallen geregistreerd. Vorige week werden er tien gevallen ontdekt, nu dus 34. “We zien een duidelijke stijging. Door middel van uitgebreid bron- en contactonderzoek en de daaruit volgende quarantaine-adviezen proberen we de verspreiding van het virus via besmette personen zo snel mogelijk te stoppen.”

Afgelopen week 2.717 tests

Om het virus te traceren blijft testen onverminderd belangrijk. De afgelopen week lieten 2.717 mensen zich testen. Dit zijn er ruim tweehonderd minder dan in de week daarvoor. Van deze 2.717 bleken er 21 positief te zijn, 0,7%. In de periode van 1 juni tot 4 augustus zijn er nu 17.939 mensen getest in Groningen.





Aantal afgenomen coronatests in de provincie Groningen. Bron: GGD Groningen