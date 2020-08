“Af en toe zon, maar ook kans op een bui en een klap onweer”

nieuws

Zomerse temperaturen zitten er voorlopig niet in. In plaats daarvan moeten we het doen met dagen waarop de zon zich laat zien maar er ook een bui kan gaan vallen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdagochtend is er geregeld zon en het blijft droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking toe en is er ook een kans op een buitje. Bij een zwakke zuidenwind, windkracht 2, wordt het ongeveer 19 graden. In de avond en in de nacht naar vrijdag gaat het regenen. De minimumtemperatuur komt uit op zo’n 13 graden.”

“Vrijdag is er af en toe zon maar valt er ook een bui. Een klap onweer is daarbij niet uitgesloten. Bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2, wordt het dan 19 graden.”