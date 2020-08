Acht nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds woensdag acht personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Volgens de gegevens werden het afgelopen etmaal in Groningen 1,4 mensen op de 100.000 inwoners positief getest. Dit aantal ligt hoger dan woensdag toen het getal op 0,9 stond. Op dinsdag ging het om 1,9. Uit open data blijkt dat de meeste positieve testen afgenomen werden in de gemeente Groningen. In de afgelopen zeven dagen gaat het om 36 gevallen. In de gemeente Delfzijl werden de afgelopen week 13 personen positief getest, in het Westerkwartier 1, Het Hogeland 1, Midden-Groningen 3, Veendam 5, Pekela 1 en in Westerwolde 3. In de overige gemeenten staan de tellers op 0.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 529 personen positief getest. Het totaal aantal Nederlanders dat nu besmet is, of is geweest, staat op 65.000. De meeste coronabesmettingen vinden nog altijd in de Randstad plaats. In de afgelopen zeven dagen werd 40 procent van de besmettingen in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aangetroffen.