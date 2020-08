Aanvaller Patrick Joosten voor drie jaar naar FC Groningen

sport

Foto: FCGroningen.nl Patrick Joosten.

Aanvaller Patrick Joosten heeft een contract bij FC Groningen getekend voor drie jaar.

Joosten komt over van FC Utrecht, maar speelde op huurbasis bij Sparta. Daarvoor werd hij verhuurd aan VVV. De 24-jarige speler begon zijn profcarrière bij NEC. Joosten had nog een contract bij Utrecht voor een jaar. De hoogte van de transfersom is niet bekend gemaakt.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met de komst van Joosten. “We hebben Patrick al langer op ons lijstje staan. Tot nu toe lukte het ons niet hem naar Groningen te halen. We zijn dan ook blij dat we daarin nu wel geslaagd zijn. Patrick is een speler die op meerdere posities in een aanvallende rol uit de voeten kan.”