Aantreffen coronavirus op meters afstand van patiënt geen invloed op inzicht

nieuws

Het aantreffen van levend coronavirus op 2 tot 4,8 meter afstand van een coronapatiënt heeft geen invloed op het inzicht van hoe het virus zich verspreid. Dat zegt hoogleraar microbiologie Bert Niesters van het UMCG.

Amerikaanse wetenschappers deden onlangs de ontdekking dat op relatief grote afstand levende virusdeeltjes van een patiënt werden aangetroffen. Met levend wordt bedoeld dat het gaat om virusdeeltjes die bij laboratoriumonderzoek cellen kunnen infecteren. Het onderzoek is nog niet door vakgenoten beoordeeld en het geeft geen uitsluitsel over de exacte rol in de verspreiding van het virus. Niesters laat aan de NOS weten dat hij door dit onderzoek niet van inzicht veranderd. “Ik geloof best dat het virus om patiënten heen waait. Daarom trekken we ook beschermende kleding aan en dragen we mondkapjes en brillen wel als we dicht bij de patiënt zijn. Maar in de meeste situaties lijkt de verspreiding vooral via grote druppels te verlopen.”

Dat er genetisch materiaal van het virus in de lucht wordt aangetoond is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat er virusdeeltjes opgekweekt zijn uit de lucht rond patiënten. Als het onderzoek klopt betekent dit dat er infectieus virus in kleine luchtdruppeltjes kan zitten.