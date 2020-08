Aantal WW-uitkeringen in Groningen blijft veel hoger dan normaal

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Hoewel het aantal in juli licht afnam, blijft het aantal mensen in Groningen dat een WW-uitkering ontvangt nog steeds veel hoger dan normaal. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het UWV.

Eind juli 2020 telde Groningen 2.275 meer WW-uitkeringen dan in juli 2019, een stijging met 28,9 procent. In de maanden maart tot en met mei verloren vooral veel jongeren met een uitzendcontract, oproepcontract of tijdelijk contract hun baan.

In juli nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen licht af. In juli speelt het seizoen een grote rol in de ontwikkeling van de WW. In sectoren als landbouw, groenvoorziening, horeca en bouw is het hoogseizoen.