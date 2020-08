Aanrijding op zuidelijke ringweg zorgt voor file

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de zuidelijke ringweg zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 16.55 uur op de rijbaan van Drachten richting Hoogezand. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Twee auto’s zijn met elkaar in botsing gekomen. Een grijze auto heeft bij de botsing linksachter schade opgelopen waarbij een wiel scheef is komen te zitten. Een zwarte auto heeft rechtsvoor schade.” Niemand raakte gewond.

Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen geborgen. Door deze werkzaamheden was één rijstrook tijdelijk afgesloten. Dit zorgde voor een flinke file.