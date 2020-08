Aannemer ziet joodse gedenkstenen in Haren over het hoofd en asfalteert er overheen

nieuws

Foto: Gerardus via Wikimedia Commons

Bij werkzaamheden aan de Oosterweg in Haren is donderdag per ongeluk een laag asfalt over twee Stolpersteine gelegd. De aannemer is gelijk ingeschakeld om de fout te herstellen, zo meldt de gemeente Groningen aan verschillende media.

De fout werd ontdekt na tips van oplettende buurtbewoners. Volgens de gemeente was dit nooit de bedoeling en is de aannemer direct ingelicht om de stenen zo snel mogelijk uit het asfalt te halen.

Stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, liggen als herinnering bij huizen waar voor de Tweede Wereldoorlog Joden woonden die zijn gedeporteerd en vermoord.