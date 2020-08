Aannemer verwacht geluids- en trillingshinder bij werkzaamheden Paterswoldseweg

nieuws

Foto Andor Heij.

Aannemerscombinatie Herepoort gaat deze week buispalen aanbrengen langs de Paterswoldseweg. Volgens Aanpak Ring Zuid is hinder onvermijdelijk.

Langs de Laan van de Vrede wordt een tijdelijke weg met een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg aangelegd. “We proberen de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperke”, zo schrijft de aannemer op de website van Aanpak Ring Zuid. “Hinder is helaas onvermijdelijk. Als het intrillen moeizamer gaat dan gedacht, kan het voorkomen dat we de buispalen het laatste gedeelte moeten inheien.” Volgens de aannemer hebben omwonenden een brief ontvangen over de hinder, die tot volgende week maandag duurt.

Het verkeer op de Paterswoldseweg en de zuidelijke ringweg kan tijdens de werkzaamheden gewoon doorrijden. Het verkeer op de Paterswoldseweg wordt verlegd. Ook wordt er een tijdelijk verkeerslicht geplaatst.