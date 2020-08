Aankomende theologen krijgen les in de kerk

nieuws

De Protestantse Theologische Universiteit gaat in Groningen colleges geven in de Doopsgezinde en de Remonstrantse kerk. Deze kerken bleken bereid voor een gereduceerde prijs te verhuren. meldt Trouw.



‘Bij beide vestigingen, in Amsterdam en in Groningen, zijn kerkgebouwen gevonden waar de aankomende theologen de komende semesters geregeld les krijgen van een docent op de kansel, in plaats van online. In Groningen worden colleges gegeven in de Doopsgezinde en de Remonstrantse kerk. Ook deze kleine vrijzinnige zusterkerken bleken bereid hun kerken voor een gereduceerde prijs te verhuren’.

Lees hier het hele artikel: https://www.trouw.nl/opinie/college-in-de-kerk-docent-op-de-kansel-student-in-de-kerkbank~b6fdff9a/