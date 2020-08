Aankomende studenten krijgen tour langs hotspots van de stad

Een groot deel van de KEI-week is dit jaar online, maar er worden wel tours georganiseerd voor kleine groepjes aankomende studenten langs alle hotspots van de stad.

De KEI-leiders laten plekken zien als de Martinitoren, het Noorderplantsoen, de Prinsentuin en natuurlijk de Poelestraat. “We missen natuurlijk wel het feesten, maar dat is niet het ergst vind ik.” De andere leider denkt er ook zo over. “Het is wel moeilijker om contact te maken. Veel studenten hebben ook nog geen huis omdat het allemaal onzeker is. Dat is wel jammer.”

De KEI-lopers zijn blij iets te kunnen doen. “Dit is prima. Ik woon hier al een tijdje, maar zo zie je wel wat meer van Groningen,” vertelt een student. “Je komt op plekken waar je anders nooit zou komen. Dit is wel een van de hoogtepunten omdat alles online is. Het is jammer dat het zo moet, dus ik denk dat ik volgend jaar opnieuw meedoe aan de KEI-week.”