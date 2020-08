Aangepast programma voor WinterWelVaart in de maak

nieuws

Foto Niels Cornelis Meijer

Terwijl de mussen deze week bijna dood van het dak vallen, weet de organisatie van WinterWelvaart donderdagmiddag te melden dat het evenement hoogstwaarschijnlijk in aangepast vorm doorgaat.

De kades van de Diepenring bruisten de afgelopen jaren van de mensen, maar de organisatie zoekt nu manieren om het publiek te spreiden. De organisatie denkt aan een luisterroute langs veertig monumenten aan het Hoge en Lage der A. Ook een live talkshow met verschillende gasten aan de Kleine der A is in de maak en er wordt onderzocht of een parallel programma in Zoutkamp en Sappemeer een optie is.

Afhankelijk van de maatregelen die door de landelijke en gemeentelijke overheden getroffen worden, bestaat het evenement dit jaar uit een kleine twintig feeëriek uitgelichte historische schepen. De schepen zijn in verband met corona niet of nauwelijks te betreden. Maar ze liggen er waarschijnlijk wel, van 18 t/m 20 december aanstaande.