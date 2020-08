nieuws

Foto Andor Heij. Sterrebos

Het vakblad Natuur Bos Landschap heeft uitgerekend welke provincies het meeste bos hebben. Groningen niet, alleen Zeeland heeft nog minder.



Wie de komende dagen verkoeling zoekt in het bos, kan in Groningen terecht op 7.126 hectare, 3,1% van de landoppervlakte. Drenthe staat op de vijfde plek in de top twaalf met 34.704 hectare bos, 13,2 % van de landoppervlakte.

Gelderland en Limburg hebben het hoogste percentage bos per landoppervlakte, respectievelijk 19,7% en 16,1%.

