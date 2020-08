515 kilometer fietsen tegen kinderkanker

nieuws

Foto: Miles Against Cancer via Facebook

De vijfkoppige groep Miles Against Cancer is zaterdagmiddag vanaf de Grote Markt in Groningen vertrokken voor een fietstocht van 515 kilometer naar Etten-Leur. Het gaat om een sponsortocht waarbij het team geld op wil halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De groep fietst vanaf de Grote Markt langs het Paterswoldsemeer naar Drenthe en verder het land in. Vlak voor vertrek van het hotel in Hoogkerk, waar de groep van vrijdag op zaterdag sliep, naar de Grote Markt vertelde één van de fietsers, Peter Kuijlaars over de fietsgroep en hun tocht in Haren Doet op OOG Radio.

“We hebben een aantal jaren geleden Miles Against Cancer opgericht, ik samen met Remco Wevers uit Oldenzaal en wij hebben gekozen om elk jaar een uitzonderlijke fietstocht te organiseren om zo een bijdrage te leveren in de strijd tegen kinderkanker of kanker in zijn algemeenheid”, vertelt hij.

De keuze om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum is een bewuste. “Wij hebben in 2018, toen het Prinses Maxima Centrum officieel werd geopend een tocht gereden van net geen 500 kilometer. Toen hebben we het Prinses Maxima Centrum ook aangedaan, dat is een heel warme onthaal geweest. Sindsdien hebben wij met hen een goede relatie gebouwd en we hebben ervoor gekozen dit jaar ook weer voor hen te gaan rijden.”

De start was om 12:00 uur midden op de Grote Markt, in het bijzijn van wethouder Isabelle Diks. “Met medewerking van de gemeente Groningen, want als fietser mag je daar op maar wij hebben een volgbus met toch wel reclame voor onze sponsoren. Wij mogen zelfs even met de bus op de Grote Markt, ik denk ‘ja, even onder de Martinitoren, mooier kan voor ons niet’.”

De fietsers doen alle twaalf provinciën aan. “Het is moeilijk om elke provincie 50 á 60 kilometer aan te doen, want dan praat je over zes- tot zevenhonderd kilometer, dat is niet te doen. Dus we gaan zo efficiënt mogelijk vanuit Groningen langs het Paterswoldsemeer en dan rechtsaf Drenthe in, naar Friesland en dan langzaam richting het zuidwesten”, aldus Kuijlaars.

Onderweg stoppen ze iedere zestig kilometer even en worden er foto’s met de provincieborden gemaakt. In de nacht van zaterdag op zondag volgt een wat langere pauze. “Vannacht hebben we een stop ingepland van maximaal tweeëneenhalf uur. Dus we rijden de nacht door tot half twaalf, twaalf uur en dan stoppen we tot vannacht twee uur, en dan zitten we al in Nijmegen. Dan gaan we heel Brabant nog door richting Zeeland en Zuid-Holland.”

Luister het interview uit Haren Doet hier terug:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

De tocht van de groep is te volgen via hun Facebookpagina. Ze hopen dat mensen tijdens de tocht nog willen doneren voor het Prinses Máxima Centrum. Tijdens het interview anderhalf uur voor vertrek stond de teller op 24.000 euro. “We zijn begonnen met een streefbedrag van 12.000 euro en het zou mooi zijn als we de 25.000 euro zouden halen.”