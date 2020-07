Zwemmend paard door brandweerlieden op het droge geholpen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Stadse brandweer moest zondagavond in actie komen aan de Hoofdstraat in Oostwold, in de gemeente Westerkwartier, voor een paard dat te water was geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 19.10 uur binnen waarop een tankautospuit van de kazerne in Vinkhuizen ter plaatse werd gestuurd. “Een paard had besloten om een frisse duik te nemen in een sloot”, vertelt Ten Cate. “Het dier had alleen niet goed nagedacht hoe weer op het droge te komen. Dat lukte namelijk niet. Dit werd gezien door voorbijgangers waarop de brandweer werd gebeld.”

Met touwen en brandslangen poogden brandweerlieden het dier op het droge te krijgen. “Dat was nog een hele klus. In het weiland stonden namelijk ook diverse andere paarden en zij vonden die mannen en vrouwen van de brandweer maar wat interessant. Nadat er wat ruimte was gemaakt kon het paard uiteindelijk op het droge worden geholpen.” Ogenschijnlijk raakte het dier niet gewond.