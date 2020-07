‘Zwaailicht en sirene in aantocht? Rijd een extra rondje op de rotonde’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De chauffeurs van Ambulancezorg Groningen komen het regelmatig tegen: automobilisten die geen idee hebben wat ze moeten doen als ze op een rotonde rijden terwijl een ambulance aan komt stormen.

“Als wij er aan komen rijden met zwaailicht en sirene en jij rijdt op de rotonde dan kun je het beste een extra rondje maken op de rotonde”, schrijft Ambulancezorg Groningen op haar Facebook-pagina. “Op die manier kunnen wij gemakkelijk de rotonde verlaten en onze weg vervolgen.” Ambulances, maar ook bijvoorbeeld politiewagens, brandweerwagens en voertuigen van ProRail mogen bij spoed blauw licht en sirene voeren. Het zijn dan zogeheten voorrangsvoertuigen.

Ondanks dat het heel vaak goed gaat, krijgt men niet altijd voorrang. Terwijl op zulke momenten wel iedere seconde telt. Bestuurders die in paniek raken als ze een voorrangsvoertuig op zich af zien komen, het niet in de gaten hebben of gewoon niet weten hoe ze moeten handelen. “We komen regelmatig situaties tegen op de weg die niet weten wat ze moeten doen.”

Dat het regelmatig mis gaat is te zien in onderstaande video’s