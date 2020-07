Zomerschaak op terras Proeflokaal aan Zuiderdiep

nieuws

Tijdens de zomermaanden kun je elke woensdagavond aan het Zuiderdiep, vóór en in Proeflokaal Hooghoudt, tientallen schakers aantreffen.

Het gaat om deelnemers aan het evenement “Zomerschaak”. Iedereen, ongeacht zijn of haar niveau of leeftijd, kan aanschuiven. Vanwege de coronacrisis is het dit jaar wel wat kleinschaliger. Voorgaande jaren waren er gemiddeld zo’n vijftig deelnemers, afgelopen woensdag waren het er 28.

De deelnemers vinden het een gezellig evenement, waarbij het niet echt uitmaakt of je wint, remise speelt, of verliest.