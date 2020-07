Zomers weekend in het vooruitschiet

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Na een aantal onstabiele dagen lijkt komend weekend een zomers gezicht te krijgen waarbij het zaterdag mogelijk 27 graden kan worden in Groningen.

Dinsdag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de vroege ochtend is er kans op een bui. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 19 of 20 graden. In de nacht naar woensdag daalt het kwik naar 14 graden. Woensdag is er veel bewolking maar zal de zon zich zo nu en dan ook laten zien. Bij opnieuw een matige wind uit westelijke richtingen wordt het maximaal 18 of 19 graden.

Vanaf donderdag komt er een omslag. Er is nog wel bewolking maar de zon zal zich meer laten zien. De wind komt nog steeds uit het westen maar is door een hogedrukgebied precies boven Nederland minder aanwezig. Het wordt 20 of 21 graden. In de nacht naar vrijdag draait de wind via het noorden naar het oosten. Vrijdag zal zonnig verlopen waarbij het kwik oploopt naar 24 graden. Ook op zaterdag is er veel zon waarbij het dan 26 of 27 graden wordt.