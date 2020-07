Zeven tegenstanders van Donar liggen vast voor competitiestart in oktober

sport

Lance Jeter van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Op zaterdag 3 oktober begint de competitie voor Donar van het seizoen 2020-2021. Naast Donar hebben zeven clubs zich ingeschreven, drie andere clubs wachten nog op een speellicentie. Voor de wedstrijden gaat een strak coronaprotocol gelden, zowel voor de clubs als voor het publiek.

Op dit moment hebben acht clubs ingeschreven. Er lopen nog drie initiatieven van potentiële nieuwkomers in Gelderland, Den Haag en Almere en ook Apollo Amsterdam overweegt serieus een herintreding in de DBL. Uiterlijk tot 1 september hebben deze clubs de tijd om zich in te schrijven.

Voor Donar geldt dat het publieksprotocol nog moet worden vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. Publiek wordt waarschijnlijk toegelaten, mits er anderhalvemeter afstand gehouden kan worden tussen de toeschouwers.

De uitgestelde finale van de Basketball Cup tussen Donar Groningen en Aris Leeuwarden wordt nog in 2020 in MartiniPlaza gespeeld. Er wordt gezocht naar een geschikte datum en een opzet voor de indeling van tribunes bij de wedstrijd.