Zelfgemaakte mondkapjes niet welkom in Martini Ziekenhuis

Foto: Annette Meghaughin-Helder

In het Martini Ziekenhuis mogen patiënten geen eigen mondkapjes dragen. In het UMCG heeft men echter geen probleem met de zelfgemaakte mondkapjes. Dat blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden.

Wie met een zelfgemaakt mondkapje op het Martini Ziekenhuis binnenstapt wordt aan de balie gevraagd dit af te doen. Volgens een woordvoerder kunnen de mondkapjes tot verwarring leiden. Als iemand anders een patiënt met een mondkapje ziet dan zou deze kunnen denken dat deze persoon het coronavirus draagt. Het Martini zegt deze verwarring niet te willen en daarom mogen patiënten zonder corona-klachten geen mondkapje dragen.

In het UMCG heeft men daarentegen geen problemen met het dragen van zelf gefabriceerde mondkapjes. Een woordvoerder laat weten dat een mondkapje bedoeld is om de omgeving te beschermen, en het is prima dat zoiets gedragen wordt.