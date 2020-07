“Zaterdag zwoel, zondag warm, maandag 19 graden en buitjes”

nieuws

Foto: Johan Bosklopper

Het belooft een zomers weekend te worden maar daarna doet de temperatuur weer een stap terug. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag is er af en toe zon maar is er ook veel bewolking”, zegt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke wind uit het westen wordt het 21 graden. In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar 14 graden. Zaterdag gaat het een dag met warm zomerweer worden. Het wordt 24 of 25 graden. Het is een rustige dag met flink wat zon en het is een tikkeltje zwoel. ’s Avonds om 20.00 uur zal het nog zo’n 22 graden zijn.”

“Zondag is het wederom rustig en opnieuw warm. Het wordt dan 23 of 24 graden. De dag begint met flink wat zon, later op de dag neemt de kans op een bui toe. Na het weekend doet de temperatuur een stap terug en wordt het op maandag negentien graden. De zon zal zich dan geregeld laten zien maar er is ook kans op een buitje.”