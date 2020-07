Zadenbom-raket arriveert pas donderdagmiddag in Stad

nieuws

Foto: Jos Volkers (via Facebook)

De Bioremediating Missile van kunstenaar Jos Volkerts komt waarschijnlijk pas in de loop van donderdag aan op het Suikerterrein.

De zogenoemde zadenbom heeft al diverse keren vertraging opgelopen. De dieplader met daarop de raket zou in eerste instantie afgelopen vrijdag al in de stad aankomen. De politie in Oostenrijk en Duitsland hadden echter nogal wat moeite met het transport, hetgeen leidde tot enkele bekeuringen en nieuwe aanvragen voor vergunningen.

Volkers is twee jaar in Roemenië aan de slag geweest met zijn project. De zadenbom werd een 14 meter lange raket, opgetrokken uit biologisch afbreekbare materialen als hout, textiel en klei. De raket zit vol met zaden, sporen en voedingsstoffen als water en mineralen. In augustus en september maakt de zadenbom een tour langs verschillende tentoonstellingen in het land.