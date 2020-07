World Servants Haren stellen reis een jaar uit

nieuws

De World Servants aan het ramen wassen. Foto: World Servants Haren

Het coronavirus heeft ook roet in het eten gegooid bij de World Servants in Haren. Deze groep Christelijke vrijwilligers zou dit jaar ontwikkelingsreizen maken naar Zambia, Oeganda en Ecuador. Stijn Bor zou naar dat laatste land gaan.

In Haren Doet op OOG Radio vertelde hij over de reis naar het Zuid-Amerikaanse land, dat extra te lijden heeft onder het coronavirus.

“Ik zou 10 juli afreizen naar Ecuador, naar San Miguel. Een klein plekje in het zuiden van Ecuador. Ik zou daar drie weken lang bouwen aan een cacaoverwerkingscentrum. Dat is een fairtrade-project, zodat die boeren een betere cacaoprijs kunnen vragen aan multinationals.”

Het project is met een jaar uitgesteld, er is niemand afgereisd. “Vanuit World Servants is er contact geweest met onze lokale partnerorganisatie en besloten om het project een jaar uit te stellen, dus volgend jaar gaan we met een groep van dertig Nederlands daarheen om een cacaoverwerkingscentrum te bouwen.”

Ecuador is al een ontwikkelingsland waar de bevolking het moeilijk heeft met veel zaken, en dan komt het coronavirus er bij. Stijn legt uit dat dit voor veel problemen heeft gezorgd. “Toen corona Zuid-Amerika bereikte was het in de grote steden hartstikke heftig. Toen lagen, ik meen in de stad Guayagil, één van de grootste steden in Ecuador, de lijken op straat omdat de mortuaria en begrafenisondernemers het niet aankonden. Die mensen hebben niet de gezondheidszorg zoals wij die hebben. Op het platteland zal de verspreiding wat minder zijn, maar als dat in een dorp heerst en rondgaat dan is er relatief weinig wat die mensen daaraan kunnen doen”, aldus hem.

Bor en de andere Harense World Servants schuiven de opbrengst van de acties van dit jaar door naar volgend jaar. “Het geld dat al opgehaald is, schuiven we ook gewoon een jaar door. Echter zijn er al wel een aantal kleine kosten gemaakt, dat verschilt per project. Daardoor zullen we het komend jaar wel actie blijven voeren in Haren, om zo die kleine kosten te kunnen dekken.”

De Harense groep had dit jaar 17.280,70 euro opgehaald. Ze gaan door met hun acties en wassen momenteel op verzoek de ramen bij mensen thuis. Op andere coronaproof acties beraden ze zich nu.