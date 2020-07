Woningbrand Grote Beerstraat snel onder controle

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Grote Beerstraat in de Groningse wijk Paddepoel heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Omstanders zagen rook uit een woning komen”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Ze hebben daarop direct de brandweer gebeld. Ook is men het gebouw ingegaan waarbij men op de deuren gebonsd heeft om de bewoners te evacueren.” De Groninger brandweer was al snel ter plaatse. “In de woning bleek niemand aanwezig te zijn. We hebben ons toegang verschaft en al snel bleek dat de brand woedde in de keuken. Een pannetje stond daar op het vuur.”

De brandweerlieden hebben het vuur onder controle gebracht en hebben daarna de woning geventileerd.