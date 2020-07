Woning van journalist, die onkostenvergoeding Diks onthulde, afgebrand

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De villa die begin juli afbrandde in het Gelderse Hierden blijkt van HP/DeTijd-journalist Ton F. van Dijk te zijn. Van Dijk onthulde eind vorig jaar dat huidig wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van Groningen in haar periode in de Tweede Kamer een onkostenvergoeding ontving waar ze geen recht op had.

Van Dijk bracht aan het licht dat ze als Tweede Kamerlid Leeuwarden als woonplaats had opgegeven, terwijl ze met haar man en hond in Den Haag woonde. Diks ontving daardoor een jaarlijkse verblijfskostenvergoeding die veel hoger was dan eigenlijk zou moeten. Naast deze onthulling kwam de journalist met nog veel meer onthullingen. De laatste tijd schreef hij onder andere over Forum voor Democratie en over de partij Denk. Bij laatstgenoemde ging het over de buitenechtelijke affaire van Denk-Kamerlid Tunahun Kuzu, wat tot veel gedoe in de partij leidde. In 2018 stond hij met zijn publicaties aan de basis van de val van VVD Kamerlid Han ten Broeke.

De politie laat weten dat de journalistieke publicaties meegenomen worden in het onderzoek naar de oorzaak van de brand. De brand woedde in de nacht van 3 op 4 juli waarbij het pand grotendeels verwoest werd en onbewoonbaar werd verklaard. Na de brand was al snel sprake van mogelijke brandstichting en werd er extra bewaking ingesteld. De politie vermoedt dat een auto naast de woning in brand is gestoken waarna het vuur oversloeg naar de woning.

Wethouder Diks liet in april aan OOG Tv weten het teveel ontvangen geld terug te zullen betalen. In mei bleek dat de eerste betaling nog niet voldaan was.