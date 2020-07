Wie hielp afgelopen vrijdag een vrouw en een kind aan de Chopinlaan?

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Groningen is op zoek naar een toevallige passant die zich vrijdagavond rond half zes heeft ontfermd over een vrouw en een kind aan de Chopinlaan, achter de Poiesz-supermarkt in Coendersborg.

Toen de politie ter plaatse kwam, was er een tweede vrouw aanwezig bij de vrouw met haar kind. Zij heeft zich waarschijnlijk ontfermd over het tweetal. Deze vrouw is vervolgens weggereden in een auto.

De politie wil graag met de vrouw in contact komen, omdat zij mogelijk meer informatie kan geven over de vrouw en haar kind. Ook andere getuigen, die de vrouw en het kind vrijdagavond hebben gesproken in de buurt van de Chopinlaan, kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.